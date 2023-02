Nella Casa del Grande Fratello Vip, il mistero che aleggia intorno al cosiddetto “Van-gate” continua a farsi sempre più fitto. Nella puntata di giovedì 23 febbraio, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Micol Incorvaia sono stati mandati d’ufficio al televoto per l’eliminazione (il cui verdetto verrà svelato questa sera) dopo i noti fatti di quella che Alfonso Signorini ha definito “la lunga notte dei coltelli”.

Inizialmente, il provvedimento disciplinare era destinato esclusivamente agli Incorvassi che, durante quella notte, avevano manomesso i microfoni ambientali. Tuttavia, nel corso della diretta, anche lo speaker radiofonico e l’attrice romana hanno ammesso di aver violato il regolamento rivelando informazioni provenienti dall’esterno.

Micol e Tavassi terrorizzati: "Se esce quella cosa ce ne andiamo"

I quattro “cospiratori” si erano anche lasciati andare ad alcune battute spiacevoli nei confronti di alcuni coinquilini, in particolare su Daniele Dal Moro. Ma la sensazione è che ci siano ancora molti eventi legati a quella notte di cui non siamo ancora venuti a conoscenza. Nella giornata di sabato, infatti, Micol e Tavassi sono tornati a parlare dell’accaduto palesando una certa preoccupazione. Gli Incorvassi sono terrorizzati all’idea che il Grande Fratello possa rendere pubbliche altre affermazioni incriminanti dette durante quella notte che potrebbero metterli in cattiva luce.

“Hai detto quella cosa brutta. Se esce una roba del genere ci indebolisce”, dice Tavassi. “Sì, ma ci hanno detto di stare tranquilli, alla fine ci è andata bene. Se veramente tirano fuori altre cose, te lo giuro, prendo e me ne vado. Me ne vado”. “Per forza”, conclude Edoardo. Cosa nascondono i due vipponi di così grave?

Nicole su Edoardo: "Ha provato a baciarmi"

In realtà, nelle ultime ore un altro retroscena è emerso. Nicole Murgia, infatti, ha confessato che Edoardo Donnamaria avrebbe provato a baciarla, ma lei si sarebbe rifiutata. I due vipponi sono molto vicini, dinamica che quasi certamente verrà trattata durante la puntata di questa sera, e che sicuramente non farà felice Antonella Fiordelisi. In ogni caso, stando a quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, nel corso della puntata del Gf Vip di questa sera verrà dedicato un lungo blocco al “Van-gate”, e verranno portati alla luce altri particolari scottanti.