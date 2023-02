L’ingresso di alcuni ex nella Casa del Grande Fratello Vip ha sparigliato le carte in tavola. Ma a differenza di quelli di Martina Nasoni e Matteo Diamante, che hanno generato liti e discussioni, l’arrivo di Ivana Mrazova ha smosso i sentimenti di Luca Onestini, tanto da far sperare i fan della coppia in un ritorno di fiamma.

Dopo la turbolenta fine del loro rapporto, la modella e l’ex tronista si sono ritrovati insieme in Casa. C’è stato un chiarimento, e forse l’addio che non si erano mai dati ma, inaspettatamente, il sentimento sembra essersi riacceso. E non mancano i momenti di coccole.

Onestini a Ivana: "Ti mancherò?". La risposta di lei

Onestini, in un momento romantico con Ivana, ha chiesto alla sua ex se sentirà la sua mancanza quando e se lascerà il loft di Cinecittà, visto che a breve gli ex, che sono ospiti, dovranno abbandonare la Casa. Il più disperato al riguardo sembra essere proprio Luca, che non vuole affatto che la Mrazova esca. “Se dovessi uscire, ti mancherei?”, chiede Onestini. “Sì”, risponde Ivana. “Quanto?”, ribatte ancora Luca. Lei tenta di eludere la domanda: “Ma io ti posso guardare comunque. Ti guarderò sicuramente”.

Ma Onestini non molla e insiste: “Il fatto di non vederti con me, ti mancherebbe?”. “Certo”, risponde Ivana. Luca torna all’attacco: “Quanto?”. Lei allora scoppia a ridere: “Mamma mia, quanto sei pesante, quante cose che vuoi sentirti dire”. A quel punto, Onestini si sbilancia: “Tu mi mancherai tanto”.