Nelle ultime ore, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia appaiono sempre più vicini, soprattutto dopo l’ennesima crisi che sta logorando il rapporto tra lo speaker radiofonico romano e Antonella Fiordelisi.

Edoardo palpa il seno di Nicole

Un video in particolare rischia di provocare l’ennesima lite tra l’ex schermitrice e il volto di Forum. Nel breve filmato, già diventato virale sui social, si vede Edoardo palpare il seno di Nicole. La Murgia è seduta e sembra tutt’altro che infastidita dal gesto di Donnamaria, anzi gli tiene la mano.

Ma cosa sta succedendo tra i due vipponi? Nicole Murgia ha confessato che durante la famosa nottata trascorsa nel van, Edoardo avrebbe provato a baciarla, ma lei si sarebbe tirata indietro. Ma non solo. Stando ad alcune segnalazioni social, Donnamaria “l'avrebbe toccata e che, scherzando sulle misure del pene, lui ha fatto il gesto di tirarlo fuori".

La crisi con Antonella può costare cara ad Edoardo

Edoardo e Antonella hanno deciso di prendersi una pausa dal loro burrascoso rapporto, l’ennesima. Legati sin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip, si sono allontanati in diverse occasione per poi tornare sui propri passi. Ma dall’ultima crisi, Donnamaria sembrerebbe essersi definitivamente distaccato. Un atteggiamento che ha messo in crisi la Fiordelisi e che ha spinto i fan della coppia, i Donnalisi, a schierarsi dalla parte dell’ex schermitrice.

Un improvviso ed imprevisto cambio di rotta che potrebbe costare carissimo allo speaker radiofonico romano, che è finito al televoto per effetto di un provvedimento disciplinare voluto dalla produzione del reality show. Se quelli che lo hanno sostenuto fino ad oggi smettessero di votare per lui, rischierebbe seriamente di abbandonare la Casa.