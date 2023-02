Grande Fratello Vip: Luca Onestini e Ivana Mrazova sempre più vicini sentimentalmente. Tra i due sembra essere di nuovo scoccata la scintilla dell’amore.

Ivana e Luca sono stati ripresi dalle telecamere del Grande Fratello Vip seduti su una poltrona abbracciati l’uno all’altra. Luca ha baciato la guancia di Ivana e lei gli ha chiesto da darle la mano. L’ha sovrapposta alla sua e poi gli ha detto: “Andiamo a dormire”. Luca ha risposto di no, ma poi ha adagiato il capo sulla sua spalla. Ivana allora ha cambiato posizione e avvinghiandosi a Luca gli ha sussurrato: “Vuoi dormire qua?”.

Tra i due c’è feeling, nonostante qualche incomprensione dei giorni scorsi, quando Onestini ha perso completamente le staffe, minacciando anche di adire le vie legali nei confronti di Ivana, perché in puntata lei aveva rivelato le ragioni che avrebbero portato alla rottura la loro relazione. In seguito, però, i due hanno chiarito e sembra che il loro rapporto si sia rimesso sui giusti binari.

Il bacio galeotto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Un giorno fa i due si sono ritrovati sul pavimento e si sono scambiati un bacio, mentre si coprivano con un enorme cuscino. Insomma svanite le incomprensioni iniziali, i due sembrano andare d’amore e d’accordo, e tutto lascia supporre che riprendano da dove si sono lasciati due anni fa.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti durante l'edizione del 2017 del Grande Fratello Vip. I due si sono si sono innamorati e hanno vissuto un'intensa storia d'amore per 4 anni e mezzo, per poi lasciarsi nel 2021. Ora il Grande Fratello Vip ha dato loro la possibilità di rincontrarsi, e se i due si sono riavvicinati sentimentalmente allora vuol dire che c’era ancora del fuoco che covava sotto la cenere.

Tuttavia nulla è ancora detto o scritto. Nella Casa del GF Vip le emozioni, i sentimenti, le incomprensioni, le arrabbiature vengono vissuti in modo amplificato rispetto alla realtà, proprio per la mancanza di contatti con l’esterno. Ciò che è bianco all’interno della Casa, potrebbe essere nero fuori. E questo lo sanno bene anche i vipponi, soprattutto quelli che già hanno avuto un’esperienza in passato all’interno della Casa, come Luca Onestini e Ivana Mrazova.