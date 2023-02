A che punto è il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? E’ questa la domanda che si fanno i fan dell’ex coppia, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia durante l’edizione 2017 del Grande Fratello Vip.

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Dopo una relazione durata circa quattro anni, l’ex tronista e la modella ceca si sono detti addio, ma evidentemente le questioni irrisolte erano ancora tante, e sono emerse nel corso dei tanti confronti, alcuni dei quali durissimi, che si sono verificati tra i due. Onestini ha perso completamente le staffe, minacciando anche di adire le vie legali, quando Ivana ha rivelato in puntata le ragioni che secondo lei avrebbero portato alla rottura. In seguito, i due hanno chiarito e sembra che il loro rapporto si sia rimesso sui giusti binari.

Ora, la curiosità dei telespettatori del Gf Vip è tutta per scoprire se tra i due vipponi possa esserci un ritorno di fiamma. Il sentimento che li lega è ancora molto forte, anche se non è chiaro se si tratti di amore o semplice affetto. Onestini non ha mai nascosto di provare ancora dei sentimenti nei confronti di Ivana, e che lei è stata la donna più importante della sua vita. Sentimenti ricambiati anche dalla modella ceca.

Il bacio tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Intanto, nelle ultime ore c’è stato uno sviluppo interessante. Mentre Ivana stava assistendo ad una partita di biliardo, Luca si è avvicinato e, giocando, sono finiti sul pavimento. Ed è proprio lì che si sono scambiati un bacio di nascosto, mentre si coprivano con un enorme cuscino.

A quanto pare, tra Onestini e Ivana si è riaccesa la scintilla dell’amore…