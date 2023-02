Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono ritrovati subito dopo l’eliminazione dell’hairstylist dal Grande Fratello Vip. Già prima dell’arrivo in studio, l’ex di Belén Rodriguez ha incontrato l’ereditiera in Cortiletto e hanno abbandonato insieme la Casa.

Dopo l’arrivo in studio di Antonino, Alfonso Signorini ha fatto rientrare Ginevra, e i due si sono scambiati un bacio appassionato. Spinalbese, soprattutto nell’ultimo periodo, era apparso particolarmente sofferente. Non aveva nascosto il suo desiderio di voler riabbracciare la figlia, che non vedeva dallo scorso settembre, ma anche di tornare alla sua vita di sempre. Antonino, entrato nella Casa come ex di Belén, ne è uscito mostrando sé stesso, e come lui stesso ha sottolineato è stato capace di raccontarsi e di mostrare la sua vera personalità.

Spinalbese ha finalmente riabbracciato la piccola Luna Marì, e ha condiviso il momento pubblicando un tenerissimo reel su Instagram. Ma prima dell’incontro con la figlia, ha lasciato gli studi di Cinecittà in compagnia di Ginevra Lamborghini, con la quale avrebbe trascorso la notte. L’ereditiera, che è tornata ad essere single, non aveva mai nascosto il suo interesse per Antonino, interesse ricambiato anche dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

A questo punto i fan della ship, i cosiddetti GinTonic, si augurano che tra i due possa nascere una relazione.