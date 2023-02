La presenza di Matteo Diamante nella Casa del Grande Fratello Vip continua ad arrecare non pochi pensieri in Nikita Pelizon, la quale, nel corso della tarda serata di ieri, decide di confidarsi con Sarah Altobello per esporle tutti i suoi dubbi.

L’influencer triestina confessa di non essere più innamorata del suo ex fidanzato e, proprio per questo, sperava che potessero approfittare di questa breve convivenza per instaurare un rapporto di amicizia: “Fin dall’inizio ho detto che voglio costruire un rapporto d’amicizia con lui”.

A quanto pare, però, le cose non sono andate esattamente così: secondo Nikita, Matteo ha sminuito ogni sua parola e ha frainteso le sue reali intenzioni sperando così in un nuovo ritorno di fiamma. “Significa che non è ancora pronto ad essere mio amico”.

Secondo Sarah, invece, Diamante prova ancora un grande affetto nei confronti della sua ex, ed è per questo che assume determinati atteggiamenti: “Lui ci tiene a te. Stando qui è come se stesse rivivendo parte della vostra storia”, afferma la showgirl pugliese, certa del fatto che Matteo sia sicuramente molto attratto da lei.

Nikita Pelizon gela Matteo Diamante: "Non succederà"

Pur ammettendo di nutrire nei suoi confronti ancora un sentimento, la Pelizon dice di essere certa di non voler avere più alcuna storia d’amore con lui: “A me infastidisce che lui possa pensare che possa accadere, perché non succederà”. Vista la reazione di Matteo, per evitare di farlo soffrire, Nikita dovrebbe fare sicuramente un passo indietro ed evitare sia di avere contatto fisico con lui, ma anche di affrontare determinati discorsi delicati.