Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello Vip, è esploso il gossip su una possibile nuovo triangolo amoroso che vedrebbe coinvolti Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’attrice romana e lo speaker radiofonico, infatti, sembrano molto intimi, e l’ennesima crisi di quest’ultimo con l’influencer campana, pare abbia favorito un avvicinamento tra i due vipponi.

Urla fuori dalla Casa su Nicole e Daniele

Nel frattempo, sono giunte nuove urla dall’esterno del loft di Cinecittà, indirizzate proprio nei confronti della Murgia. A quanto pare, ad alcuni fan degli Oriele non sarebbe andato giù l’atteggiamento di Nicole nei confronti di Daniele Dal Moro, tanto da sentire il bisogno di farglielo sapere. Prima che la regia potesse mettere in atto la consueta censura sparando la musica ad alto volume, qualcuno fuori dalla Casa ha urlato: “Murgia, non fare la gatta morta con Daniele. Hai rotto le pa**e!”. Il tutto è avvenuto proprio mentre la destinataria del messaggio si trovava accanto ad Oriana Marzoli.

La “reina” venezuelana, che già sta attraversando una fase delicata nel rapporto con l’imprenditore veneto, è rimasta letteralmente di sasso, come potete vedere dal video in basso. In seguito, Oriana si è sfogata con Luca Onestini, il quale le ha consigliato di non fare nessuna sceneggiata: “Per me la cosa più giusta è non mettersi in mezzo. Io c’ho parlato un secondo, ma gli unici che si devono parlare siete voi. Il resto è tutto in più”.

La Marzoli ha voluto dire la sua su Nicole Murgia: “Sai cosa c’è? Adesso stiamo facendo finta che sia troppo amica di lui, ma fino a due settimane fa non si parlavano neanche fino a quando lui ha iniziato a parlare con me. Prima che rapporto avevano?”.