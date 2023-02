Nella Casa del Grande Fratello Vip, le tensioni tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno raggiunto il culmine nella giornata di ieri. La modella venezuelana ha i nervi a fior di pelle al punto da scagliarsi anche contro le Spartani.

Oriana Marzoli accusa le Spartane

La “reina” era impegnata in una pennichella serale quando, svegliata dalle urla divertite di Giaele De Donà, Nicole Murgia e Micol Incorvaia, si reca in salone dove le trova a giocare a biliardo proprio con l’imprenditore veneto. La scena manda Oriana su tutte le furie, e poco dopo la vippona convoca una riunione con le sue amiche nel Cortiletto, durante la quale le accusa con una certa veemenza di averle mancato di rispetto giocando spensierate proprio con la persona che è causa del suo profondo malessere.

Giaele, Nicole e Micol incredule

Quasi incredule per la reazione della Marzoli, Giaele, Nicole e Micol provano a farla ragionare: “Se tu sei nervosa con lui non puoi scaricare il nervosismo su di noi”, le dicono. Ma Oriana non vuole saperne e prova a spiegare il suo punto di vista. Ciò che l’ha fatta infuriare è la platealità con cui le tre si divertivano e scherzavano con Daniele pur consapevoli del suo pessimo umore e del suo malessere. “Mi sveglio e le uniche ragazze di questa Casa con cui parlo sono lì con lui”, dice arrabbiata.

Alla fine, dopo una lunga conversazione, Oriana sembra ver finalmente compreso di essersi arrabbiata per nulla e, in preda allo sconforto, scoppia in lacrime tra le braccia delle amiche. Le tensioni con Dal Moro sembrano averle fatto perdere nuovamente lucidità, e la Murgia le consiglia di andare a chiarire con lui al più presto: “L’orgoglio non porta mai a niente fi buono, porta solo a sfondare i rapporti che potrebbero essere migliori. L’orgoglio ti condiziona, ti porta a vivere qua dentro non solo male con lui, ma con tutti. Sei nervosa, stanca e arrabbiata”.