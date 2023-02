Nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi si tormenta per il suo complicato rapporto con Edoardo Donnamaria. “Mi sta indebolendo”, dice cedendo alle lacrime, mentre viene confortata da Davide Donadei e Sarah Altobello. “Cerca di non renderti vulnerabile”, dice l’ex tronista, mentre l’influencer campana dice “Mi voglio innamorare di un altro”.

L'amarezza di Antonella Fiordelisi

“Non lo riconosco più”, continua l’ex schermitrice, raccontando agli amici tutte le circostanze in cui nelle ultime ore Edoardo avrebbe dimostrato indifferenza nei suoi confronto, punzecchiandola con fare provocatorio. “Se lui sta meglio senza di te non gli andare più sotto, basta”, commenta Davide, convinto che un periodo di allontanamento possa giovare ad entrambi.

La Fiordelisi sembra certa che Donnamaria non abbia il coraggio di ammettere che la loro storia sia ormai giunta al capolinea e, secondo mei, cercherebbe di allontanarla in tutti i modi con atteggiamenti tutt’altro che piacevoli: “E’ un nemico, è come se mi volesse offendere e provocare. Non so cosa vuole fare”.

Antonella su Edoardo: "Vuole dormire con me solo per fare quella cosa"

Dopo cena, Antonella continua a sfogarsi con Davide Donadei: “Mi sento usata. Ti dico che ieri sera voleva dormire con me solo per fare quella cosa. Per me è solo attratto fisicamente”. L’indifferenza di Edoardo ha lasciato la vippona di stucco, e per questo inizia addirittura a credere che stia con lei solo ai fini del gioco. Davide non è della stessa opinione della coinquilina a riflettere sulla possibilità che Donnamaria abbia semplicemente cambiato idea su di lei: “L’amore passa, purtroppo. Uno può conoscere per bene una persona e capire che non è quella che vuole frequentare fuori da qui”.

Le parole di Donadei fanno scoppiare nuovamente in lacrime Antonella, affranta all’idea che Edoardo possa definitivamente messo un punto alla loro relazione: “Io ero innamorata, lui no”.