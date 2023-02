Oriana Marzoli furiosa con Daniele Dal Moro. L’ex tronista ha risposto ai giochi di Martina Nasoni con una secchiata d’acqua fredda facendo ridere tutti, o quasi, gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. L’unica che, però, non ride, è la “reina” venezuelana, che in giardino sfoga tutta la sua frustrazione nell’assistere a questo genere di cose.

“Ora che ha discusso con me si avvicina a lei?”, chiede la “bebe” in maniera retorica, stanca di dover ricercare le attenzioni dell’imprenditore veneto, per poi rivedere confidenza tra ex e giochi con persone che non fanno parte del clan degli Spartani. “Queste godono quando sto male per lui”.

Giaele De Donà e Milena Miconi cercano di calmare Oriana, lo stesso fa anche Nicole Murgia, ma non c’è niente da fare. La Marzoli è implacabile: “Daniele non mi deve parlare più”. Le coinquiline, tuttavia, sottolineano che non si tratta di confidenza, né di un ritorno di amicizia. Si tratta piuttosto di un episodio isolato, un atto di “vendetta” di Daniele verso Martina. Oriana, però, non digerisce l’accaduto, come non ha digerito che Dal Moro abbia parlato a lungo con Antonella Fiordelisi, raccontandole dettagli sul suo rapporto con la Nasoni.

Giaele continua ad esortare l’amica a non dare attenzioni a Martina e le dice: “Questa probabilmente se ne andrà lunedì, smettila”. Più volte e a più riprese, le amiche della venezuelana cercano di mostrarle altri punti di vista, in modo da non negativizzare la giornata e il suo umore. Ma Oriana afferma di essere ormai partita per la tangente.