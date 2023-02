Nella Casa del Grande Fratello Vip, mentre tutti i coinquilini, o quasi, dormono, c’è ancora chi come Edoardo Tavassi non ha alcuna intenzione di andare a letto. Intorno alle 4,30 di questa notte, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha pensato bene di fare uno scherzo agli atri vipponi, e si è presentato in stanza blu con tanto di megafono per renderla l’intera circostanza più credibile.

Tavassi ha imitato la voce di uno degli autori e, per richiamare l’attenzione dei coinquilini, ha chiesto a tutti di presentarsi in salotto. Se c’è qualcuno che fa finta di nulla, palesando di non aver alcuna intenzione di alzarsi dal letto, qualcun altro, invece, si è svegliato di soprassalto e si è chiesto per quale motivo il Grande Fratello li avesse chiamati nel cuore della notte. Dunque, quasi nessuno ha sospettato che si trattasse di uno scherzo di Edoardo Tavassi: Edoardo Donnamaria, ad esempio, ha esclamato: “Tutti in salotto? Ma che sono matti?”. Qualcuno si è persino alzato, come ad esempio Milena Miconi, che ha cercato di capire cosa stesso accadendo.

Tavassi se l’è poi data a gambe, mentre ha cominciato a ridere divertito insieme a Daniele Dal Moro (ancora sveglio a quell’ora). Stesso discorso per Donnamaria, che si è poi reso conto che si trattava di uno scherzo. Ma c’è anche chi non ha abboccato. Antonenella Fiordelisi, infatti, ha immediatamente intuito che si trattasse di uno scherzo di Tavassi, mentre Sarah Altobello ha esclamato: “E’ il megafono, sta giocando”.