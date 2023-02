Dopo aver ascoltato il durissimo sfogo di Oriana Marzoli, Nicole Murgia cerca di parlare con Daniele Dal Moro per spiegarli il punto di vista dell’amica e cercare di far tornare la pace tra la modella venezuelana e l’imprenditore veneto. Quest’ultimo, però, si dice davvero stanco: “Se l’essere me stessi ti fa non solo arrabbiare, ma ti fa dire ‘lasciamo perdere’, allora lasciamo perdere”.

La Murgia non è molto d’accordo e spiega al coinquilino che Oriana è solo infastidita da alcune mancanze. Ma l’ex tronista non ci sta: “Ha sempre qualcosa da dirmi, perché io non ho mai qualcosa da dire?”. Daniele dice di essere tranquillo e di non voler arrivare allo scontro, anzi. Più volte ha cercato di consigliare alla “reina” di non assumere comportamenti negativi che le si possono ritorcere contro, ma non per questo si è allontanato da lei.

Daniele Dal Moro chiude con Oriana Marzoli

“Oriana ha un elenco di cose che vuole da una persona, e se mancano una o due di queste lei dice cambio, vado avanti”, tuona Dal Moro, che poi aggiunge: “Io mi innamoro della persona”. La conclusione a cui arriva il vippone è che lui e la Marzoli sono incompatibili, e questo farà degenerare il loro rapporto: “In ambito relazionale, Oriana è immatura”. “A me dispiace, lei ci tiene tanto. E’ come se in te cercasse delle sicurezze”, dice Nicole. Ma Daniele non ne può più, e per lui la conoscenza con Oriana all’interno della Casa del Grande Fratello Vip può dirsi conclusa.

Terminato il confronto con Daniele, la Murgia torna da Oriana raccontandole quanto detto dall’ex tronista, ma la venezuelana non ci sta: “Non è vero, mi ha detto ‘siamo incompatibili, lasciamo stare’. Mi sono arrabbiata, lui non capisce i modi giusti e i tempi di una discussione”. Gli spartani invitano la Marzoli a parlarne direttamente con Daniele, ma Oriana è intenzionata a mantenere le distanze.