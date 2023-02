Edoardo Donnamaria continua nella sua opera di auto-sabotaggio. Le sue frasi volgari e scioccanti stanno facendo discutere il web e, tantissimi telespettatori del Grande Fratello Vip, sperano di vederlo presto uscire dalla Casa più spiata d’Italia.

Come riportato dai colleghi di blogtivvù, lo speaker radiofonico romano, parlando con alcuni Spartani, ha ironizzato in modo piuttosto “cupo” sulla possibilità di vincere il programma: “Io pensavo che figo se il premio di vincere il GF fosse tipo che escono tutti dalla Casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la Casa a sparare. Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere. Vabbè tutti abbiamo le voci nella testa. Io sento sempre ‘uccidi, uccidi, ammazza, sangue, sangue”.

Poco dopo, Donnamaria si è scagliato anche contro Antonella Fiordelisi, rivolgendosi una frase che i telespettatori hanno reputato disgustosa: “Vattene! Quando vuoi i piselli chiamami”. In seguito a queste affermazioni, la regia è stata costretta a censurare il concorrente.

La chiarissima allusione a sfondo intimo ha immediatamente scatenato la polemica sui social: “Squallido”, “Volgare”, “Tossico”, “Maiale", sono solo alcune delle centinaia di insulti (e non sono nemmeno i peggiori) piovuti nei confronti di Edoardo Donnamaria.