Quella che Alfonso Signorini, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 23 febbraio, ha definito la “lunga notte dei coltelli”, riferendosi ai noti fatti del “Van-gate”, continua a tenere banco nella Casa e sui social.

Con il passare dei giorni, emergono nuovi retroscena su quanto accaduto nel van. Questa notte, rinchiusi proprio all’interno del loro nido d’amore, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, parlando sotto le coperte rigorosamente a bassa voce per non farsi ascoltare, si confrontano su ciò che è successo quella “famosa” notte. “Se fanno uscire altre cose, me ne vado…”, sussurra la sorella di Clizia. Ma quali “altre cose”? E’ questa la domanda che si fanno i telespettatori, che muoiono dalla voglia di sapere quello che realmente è accaduto.

Nel frattempo, sempre in merito al “Van-gate”, i fari sono puntati anche su Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria. La sensazione è che quella notte sia successo qualcosa tra l’attrice romana e l’assistente di Forum i quali, è bene specificarlo, negli ultimi giorni sono parti particolarmente intimi. A sostegno di questa tesi, c’è un video che ha iniziato a circolare sui social alla velocità della luce.

Van-gate: Nicole Murgia confessa tutto

La Murgia, confidandosi, sempre a bassa voce, con Milena Miconi, confessa che Donnamaria ha provato a baciarla nel van, ma lei si è tirata indietro e ha messo la mano davanti alla bocca. Ma non solo. Stando ad una segnalazione pervenuta a Deianira Marzano, "Donnamaria l'avrebbe toccata e che, scherzando sulle misure del pene, lui ha fatto il gesto di tirarlo fuori". Del resto, i quattro “cospiratori”, già al termine della puntata dello scorso giovedì, confrontandosi tra loro, sostenevano che tutto sommato fosse andata bene perché in sostanza non è venuto fuori nulla o quasi di quello che è realmente successo.

Quindi, mentre Antonella Fiordelisi continua a tormentarsi per il rapporto con il fidanzato (o ex fidanzato, scegliete voi), lui c’ha di fatto “provato” con Nicole Murgia. Se il video della confessione dell’attrice romana (che potete visionare in basso) dovesse saltare fuori durante la prossima puntata, prevista per lunedì 27 febbraio, potremmo assistere ad una scenata senza precedenti da parte dell’influencer campana. Preparate i pop corn…