Nella Casa del Grande Fratello Vip, mentre Antonella Fiordelisi si tormenta per il rapporto con Edoardo Donnamaria, quest’ultimo sembra aver messo gli occhi su un’altra vippona. Parliamo di Nicole Murgia, con la quale lo speaker radiofonico pare essere molto in sintonia.

I sospetti che ci possa essere del tenero tra i due concorrenti sono nati dopo la famosa notte trascorsa nel van insieme a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Nelle ultime ore, Donnamaria sta facendo abbondantemente discutere il popolo social: prima per un’uscita poco felice nei confronti della Fiordelisi, ed infine per alcuni video con protagonisti lui e la Murgia.

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia: c'è del tenero?

L’assistente di Forum ha chiamato a sé l’attrice romana allungando il braccio. Lei si è avvicinata e lo ha abbracciato forte ricambiando le coccole. In un altro video, Nicole è praticamente seduta addosso ad Edoardo, e la regia fa un zoom sulle loro mani mentre se le accarezzano a vicenda. Un altro video ancora, mostra Edoardo che lascia il quartiere generale degli Spartani, ovvero il Cortiletto, per raggiungere Antonella in camera da letto. La Murgia si mostra molto contrariata, ed esclama: “E’ un sottone!”.

Tanti indizi che, forse, fanno una prova. I telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini iniziano a sospettare che tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia ci sia qualcosa in più che una semplice amicizia, e che durante la famosa notte del “Van-gate”, tra i due sia successo qualcosa.