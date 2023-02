Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta attraversando una nuova fase di crisi, e i due si evitano ormai da diversi giorni.

Nuova crisi tra Oriana e Daniele

Se la modella venezuelana ha più volte ammesso di stare male a causa della situazione, l’imprenditore veneto non sembra avere alcuna intenzione di avvicinarsi a lei e di provare a chiarire. L’ex tronista evita in tutti i modi di condividere del tempo con la “reina”, tenendosi alla larga dal Cortiletto, quartier generale degli Spartani, e dalle situazioni in cui anche lei è presente.

Nel tentativo di farli riavvicinare, Edordo Tavassi si reca in veranda per chiedere a Daniele di raggiungere lui e il gruppo in Cortiletto per qualche chiacchiera spensierata. Ma Dal Moro non ne vuole sapere: “Non sto con gente con cui non ho voglia di stare”, ribatte riferendosi ad Oriana, e raccontando di non voler in alcun modo dare il via a nuovi scontri e conversazioni.

Oriana rifiutata da Daniele

Lasciato Daniele al biliardo, Tavassi torna dai suoi sodali e racconta alla Marzoli della loro conversazione: “Non vuole venire perché ci sei tu”. Oriana, ovviamente, ci rimane malissimo, e quasi senza parole guarda gli amici in cerca di una parola di conforto o di un consiglio. Tutti le suggeriscono di fare il primo passo e di avvicinarsi a Daniele per fargli comprendere che le sue intenzioni sono pacifiche. “Sembrate due bambini”, conclude Tavassi, commentando la situazione che tiene divisi gli Oriele.

Accettando il suggerimento dei compagni, Oriana prova ad avvicinarsi a Daniele accomodandosi accanto a lui mentre aspetta di poter giocare a biliardo. Dopo qualche istante, la venezuelana cerca un primo approccio, ma Dal Moro la interrompe sul nascere: “Parliamo domani in puntata”.

In preda allo sconforto più totale, la Marzoli torna dai suoi alleati, che comunque si complimentano con lei per aver fatto il primo passo.

La mossa di Daniele per far ingelosire Oriana

Sabato sera, Oriana si è infuriata con le Spartane perché, al suo risveglio, le ha trovate a giocare a biliardo con Daniele, circostanza che ha mandato la venezuelana su tutte le furie tanto da portarla a litigare con Giaele De Donà, Nicole Murgia e Micol Incorvaia. Poco dopo, Dal Moro ha chiesto alla Murgia di fare una partita a biliardo, conscio del fatto che lì ci fosse la Marzoli, e di quanto accaduto poche ore prima. Secondo gli utenti di Twitter, l’ex tronista è stato male in questi giorni a causa di Oriana e adesso vorrebbe fargliela “pagare” ingelosendola.

Cos’accadrà tra Oriana e Daniele? Lo scopriremo nella puntata di questa sera.