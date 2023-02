Questa sera, lunedì 27 febbraio, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e con il contributo di Giulia Salemi, portavoce del sentiment social, è pronto a regalare ai telespettatori tantissimi colpi di scena e sorprese.

Sotto i riflettori ci sarà in primis il verdetto per l’eliminazione: al televoto sono finiti, in seguito ai fatti del “Van-gate”, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia. Insieme a loro Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Televoto per l'eliminazione: chi rischia di più

A rischiare di più sono Tavassi, Donnamaria e la Murgia: nei sondaggi sul web, infatti, i tre vipponi hanno ottenuto il numero di consensi minori, motivo per il quale, a meno di clamorosi colpi di scena, uno di loro dovrebbe abbandonare per sempre la Casa. In particolare è lo speaker radiofonico romano a partire in netto svantaggio. Il motivo? Le sue ultime uscite sulla fidanzata Antonella Fiordelisi e la possibilità che, nella famosa nottata trascorsa nel van, possa esserci stato qualcosa con Nicole. Negli ultimi giorni, il volto di Forum e l’attrice romana sono particolarmente intimi, tanto che la Murgia ha confessato che Edoardo avrebbe provato a baciarla.

Sembrerebbero essere “fuori pericolo”, invece, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, in onda su Canale 5 a partire dalle 21,40, per scoprire chi lascerà per sempre la Casa più spiata d’Italia.