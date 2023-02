Questa sera, lunedì 27 febbraio, alle ore 21,40 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, e dalla portavoce del sentiment social, Giulia Salemi, è pronto a sviscerare i temi più caldi del reality show. Tra questi, ovviamente, quello riferito al cosiddetto “Van-gate”, esploso durante la puntata dello scorso giovedì.

A finire nella bufera sono stati Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, finiti tutti d’ufficio al televoto per l’eliminazione (con loro anche Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon) il cui esito verrà svelato questa sera.

Ma cos’è successo in quella che Signorini ha definito “la lunga notte dei coltelli?”. Oltre ai fatti già notti, negli ultimi giorni è emerso un retroscena che se confermato avrebbe del clamoroso. Nicole Murgia, una dei quattro “cospiratori”, ha confessato che quella notte nel van Edoardo Donnamaria avrebbe provato a baciarla, e ciò che stiamo vedendo negli ultimi giorni potrebbe di fatto avvalorare quanto affermato dall’attrice romana. Infatti, lei e lo speaker radiofonico romano sono particolarmente vicini e si scambiato attenzioni a vicenda. Se questa storia dovesse venire alla luce, come tendiamo ad ipotizzare, sarebbero guai serissimi per Edoardo, che a quel punto dovrebbe vedersela con Antonella Fiordelisi.

Tutta la verità sul "Van-gate"

Ma è emerso anche dell’altro. In una conversazione notturna tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, i due si dicono molto preoccupati perché, se dovesse venire fuori “quella cosa”, la loro immagine ne uscirebbe distrutta. Ma di quale “cosa” si tratta? Lo scopriremo questa sera. Infatti, nel corso di Mattino 5, Federica Panicucci ha spoilerato quanto segue: “Cos’è successo nella lunga notte del van? Quella notte in cui quattro vipponi hanno trasgredito… Questa sera Alfonso Signorini ve lo racconterà”.

Dunque, preparate i pop corn. La puntata di questa sera sarà imperdibile.