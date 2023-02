Per Nicole Murgia potrebbero essere le ultime ore da inquilina della Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice romana, finita al televoto dopo i fatti del “Van-Gate”, decide di confidarsi con Davide Donadei sulla fine del suo matrimonio con Andrea Bertolacci.

Nicole Murgia racconta la fine del suo matrimonio

Le prime avvisaglie della fine del rapporto con il suo ex marito, racconta la Murgia, sono da intravedersi nel momento in cui il calciatori ha dovuto trasferirsi lontano da casa, e le distanza ha portato alla luce tante piccole cose che sembravano nascoste, ignorate, e che hanno preso forza diventando difficili da ignorare. “Perché non l’hai raggiunto?”, chiede Davide. “Se l’avessi seguito, non lo so, non lo posso sapere, magari lo seguivo e non andavano comunque le cose. E’ un punto interrogativo”. “Il vento fa al fuoco ciò che la lontananza fa all’amore. Spegne il piccolo o alimenta il grande", afferma Donadei mentre ascolta i racconti della coinquilina.

Nicole racconta che diverse volte, lei e il marito avevano riprovato a costruire il rapporto, poi è arrivata la proposta dall’esterno, ma la Murgia ha sempre incoraggiato la carriera dell’ex marito, convinta del loro rapporto, ma anche delle capacità dell’uomo. “Dopo il primo mese e mezzo era diventata una follia”, racconta la vippona, che sottolinea quanto tutte le difficoltà abbiano messo in modo diverse dinamiche sbagliate: “Sono ritornati a galla i problemi di prima”.

L’attrice ha avuto anche dei dubbi su un possibile tradimento, ma ognuno fa le sue scelte, e oggi quelle scelte pesano ancora di più per la presenza dei loro figli. Nicole, però, si lascia andare ad una confidenza: se il suo ex marito dovesse rifarsi una vita, non riesce ad immaginare una donna accanto a lui diversa da sé. Una donna che possa essere anche nella vita dei suoi figli. Un’eventualità che si augura avvenga, per la felicità dell’uomo che ha amato, ma che è ancora difficile da accettare.