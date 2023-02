Matteo Diamante ai saluti? L’avventura dell’ex di Nikita Pelizon, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip insieme a Ivana Mrazova e Martina Nasoni, potrebbe concludersi già nel corso della puntata di questa sera. O almeno, questa è la sensazione dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che in Cortiletto, si confida con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

L'avventura di Matteo Diamante nella Casa del Gf Vip

Matteo si chiede se stia per terminare la sua permanenza nel loft di Cinecittà, e guardando al suo percorso sembra aver raggiunto il suo scopo: “Ho risolto quello che dovevo risolvere con Nikita”. Tra lui e l’influencer triestina c’erano dei sospesi, parole non dette e un silenzio che durava da poco più di un anno, spiega Diamante ai Donnalisi.

Il futuro con Nikita resta sempre incerto, tuttavia Matteo si dice tranquillo e grato di aver avuto l’opportunità, non solo di ricucire il rapporto con la sua ex, ma anche di essersi fatto conoscere dal resto dei vipponi: “Spero di restare ancora, ma ringrazio le persone che mi hanno voluto conoscere, nonostante tutto”. Diamante, infatti, sottolinea che proprio il ruolo di ospite gli ha concesso di essere in una condizione di neutralità, non potendo costituire un rischio per eventuali Nomination, ha visto comportamenti più cristallini e meno strategici nei suoi confronti, sebbene sia legato a Nikita, una delle concorrenti con più avversari all’interno della Casa.

Nikita Pelizon in lacrime per Matteo Diamante

Poche ore fa, entrambi in giardino, Nikita e Matteo si sono stretti l’uno all’altra, e l’influencer triestina è scoppiata in lacrime al pensiero che il suo ex fidanzato possa abbandonare per sempre la Casa. Nessuna parola, solo un lungo abbraccio e tanta commozione da parte di entrambi.