Questa sera, lunedì 27 febbraio, torna il Grande Fratello Vip con il trentasettesimo appuntamento in prima serata su Canale 5 alle ore 21,40. Alfonso Signorini, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e con il contributo della portavoce del sentiment social, Giulia Salemi, affronterà una puntata ricca di colpi di scena, addii e importanti decisioni.

E’ terminata la permanenza degli ex nella Casa? Questa sera scopriremo il destino di Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante. Cosa avrà deciso il Grande Fratello? Resteranno come concorrenti o ancora come ospiti? Oppure torneranno a casa?

Alcuni dubbi si aggirano su Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria. Sembrerebbe essere accaduto qualcosa tra loro, ma cosa? Negli ultimi giorni, i vipponi hanno notato un avvicinamento tra i due, ma non riescono a darsi una risposta. C’è chi si chiede se sia strategia del gioco o se è un tentativo di far ingelosire Antonella Fiordelisi. Qual è la verità?

Antonella, dopo i turbolenti giorni vissuti in conseguenza alla separazione da Edoardo, riceverà una sorpresa che potrebbe renderla molto felice. Infine, il verdetto del televoto. Dopo il “Van Gate”, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nicole Murgia si aggiungono ad Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon: uno di loro rischia di lasciare per sempre la Casa.