Sonia Bruganelli dice addio al Grande Fratello Vip. Dopo essere stata, per due edizioni di fila, opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, la moglie di Paolo Bonolis ha svelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che a partire dal prossimo anno intende lasciare spazio ai giovani. Anche Orietta Berti, in una delle sue ultime interviste, ha già dichiarato che nella prossima stagione televisiva sarà nuovamente impegnata in Rai, dove spera di poter tornare un volto fisso di Che Tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio.

Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip: in pole per sosituirla Giulia Salemi o Soleil Sorge

Sonia Bruganelli, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rotto il silenzio sulla sua presenza nella prossima edizione del Gf Vip, ed ha svelato che non ricoprirà più il ruolo di opinionista. “Credo sia il turno dei giovani”, ha dichiarato Sonia. “Spero che alcune ragazze uscite dal Grande Fratello Vip, come Giulia Salemi o Soleil Sorge, abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”.

Le due ex vippone sono già impegnate in questa edizione del Gf Vip. Giulia è la “bastarda col tablet”, portavoce del sentiment social, mentre Soleil conduce il Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

In attesa di scoprire in che modo evolverà la situazione, e di scoprire chi saranno le prossime opinioniste, alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Inoltre, stando a quanto rivelato alcune settimane fa da Davide Maggio, la Casa lascerà per sempre Cinecittà per trasferirsi a Milano. Endemol Shine avrebbe infatti già messo gli occhi su un vecchio capannone dove un tempo si registrava Buona Domenica.