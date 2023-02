Al termine della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 27 febbraio, il clima nella Casa è ancora incandescente. Dopo quanto visto durante la diretta, Martina Nasoni sente il bisogno di confrontarsi con le sue amiche più fidate, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Sarah Altobello.

Ma l’argomento di discussione questa volta non è Daniele Dal Moro, né tantomeno Oriana Marzoli. La vincitrice del Grande Fratello 16 prova ad analizzare la relazione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, soffermandosi in particolare sulle intenzioni dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Le allusioni di Martina Nasoni su Edoardo Tavassi

“Nella relazione tra Edoardo e Micol vedo della convenienza”, esordisce Martina. “Perché guarda caso, una determinata persona che vuole lavorare nel mondo dello spettacolo (Tavassi, ndr), nel mondo del cinema, si è andato a fidanzare con quella che ha alle spalle… Cioè, la sorella di Micol, Clizia, sta con Paolo Ciavarro, che è il figlio di Massimo, ok?”.

“Ora, che loro si amano e si vogliono bene non lo metto in dubbio, però guarda caso, tra tutte… ok?”, dice Martina in modo allusivo. “Poi il sentimento nasce, però…”.