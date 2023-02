La storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini continua ad appassionare i loro fan, i cosiddetti GinTonic, e continua a regalare colpi di scena. Non appena i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono rivisti, infatti, si sono scambiati un bacio appassionato negli studi di Cinecittà.

Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri, lunedì 27 febbraio, ha mostrato la clip di Antonino e Ginevra ai loro ex coinquilini, i quali sgranano gli occhi. Infatti, nessuno di loro si aspettava un risvolto simile.

L’hairstylist, interrogato dal conduttore, ammette di aver già dato un bacio all’ereditiera all’interno nella Casa, Nello specifico, racconta che è avvenuto in sauna. Al momento, però, non possono dirsi fidanzati. L’ex di Belén Rodriguez tende ad accelerare sempre le cose, ma questa volta vorrebbe andarci piano. In questa fase della sua vita, Spinalbese preferirebbe dedicare la maggior parte del tempo alla figlia Luna Marì, ma spera di ritagliare anche uno spazio per Ginevra.

“Lei riesce ad appoggiare ogni mio pensiero”, afferma Antonino, che aggiunge di essersi innamorato della purezza dell’ex vippona. Che il loro rapporto si evolva e diventi qualcosa di più serio, o che decidano di restare amici, Antonino ha detto che Ginevra farà comunque parte della sua vita.