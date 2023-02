In occasione della puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 27 febbraio, è approdato a Cinecittà un pullman carico di fan dei Donnalisi, e Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per fornici un momento ad altissimi contenuti trash.

Durante la prima parte della diretta, dedicata allo scandalo Van gate, alle spalle di Giulia Salemi si è intravista una ragazza che gridava come un’ossessa, e così la portavoce del sentiment social ha avvisato Alfonso Signorini di quanto stava accadendo: “Alfonso, devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, si piangeva per Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono per davvero, Alfonso”.

Il momento ad altissimo contenuto trash

Allora il conduttore ha chiamato al centro dello studio la fan, che ha iniziato letteralmente a sbraitare: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi, io vi amo. Cosa voglio dire a Edoardo? Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L’hai detto tu Edooo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo! Ricordati”.

Subito dopo, per par condicio, Signorini ha chiamato al centro dello studio anche un hater di Antonella Fiordelisi: “Io mi chiamo Carmela e sono di Benevento. Antonella, io sono un’attrice di teatro e voglio dirti che stai recitando amore si vede benissimo. La tua è una recita e sono molto sicura. Ti prego Antonella un po’ meno. Reciti si vede proprio è palese. Alfonso ti salutano mia mamma e mia sorella”.

Una fan dei Donnalisi sviene in studio

Prima di congedarsi dal pubblico, Giulia Salemi ha letto i tweet più divertenti della serata. Non poteva mancare uno sui Donnalisi, e anche in questo caso la "bastarda col tablet" ha fatto un’altra rivelazione: “La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c’è. Lei è stata il meme della serata. Ha urlato, ha pianto è anche svenuta”.