Si scatena di nuovo “l’ira veneta”. Daniele Dal Moro, poco prima che andasse in onda la puntata del Grande Fratello Vip di ieri, lunedì 27 febbraio, ha avuto un’accesissima discussione con Edoardo Donnamaria, accusando quest’ultimo di essere “un cog*ione senza pal*e”.

Il "Van gate"

Subito dopo, l’ex tronista, ancora in preda alla rabbia, si è sfogato in cucina con Davide Donadei. Daniele ha compreso che molto di quello che è stato detto da Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia nell’ambito del “Van gate”, lo riguarda, e pretende di essere messo al corrente. Dal Moro voleva che se ne parlasse durante la puntata, affinché il pubblico potesse fare le sue valutazioni. Ma, invece, i riflettori sono stati puntati sullo “scandalo” che ha visto coinvolti Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, con il primo che ha confessato di aver palpato il seno dell’attrice romana.

Daniele Dal Moro sbotta: "Voglio vedere tutto"

A poche ore dall’inizio della puntata, dopo una lite furiosa con Donnamaria, Daniele ha chiesto di sapere tutto quello che è stato detto sul suo conto dai coinquilini mentre pensavano di non essere né ripresi né ascoltati. Dal Moro, durante uno sfogo con Davide Donadei, ha chiesto che la produzione gli mostrasse tutti i pettegolezzi sul suo conto: “Voglio vedere tutte le clip di quello che hanno detto su di me, perché siamo in un reality, e tutto quello che viene detto deve essere visto e ascoltato, mentre a me non hanno fatto vedere niente. Io voglio vedere tutto”.

Edoardo Tavassi ha già ammesso di fronto a Daniele di aver parlato della sua sessualità, ma ha specificato che le sue intenzioni erano scherzose. Tuttavia, dalle indiscrezioni trapelate, pare che la terminologia utilizzata sia stata piuttosto colorita: “Se Oriana fosse un trans se lo farebbe mettere nel c*lo perché è un fr***o di m*rda”. Donnamaria ha aggiunto: "Anche un drogato di m*rda!”.

Ormai Dal Moro, è evidente, non sembra più credere alla versione dei fatti fornita dal suo coinquilino, e si era rivolto direttamente al Grande Fratello affinché mostrasse una clip che facesse chiarezza sull’accaduto. Richiesta che non è stata esaudita perché, come ha ribadito durante la puntata di ieri lo stesso Alfonso Signorini, gli audio non verranno resi pubblici per “motivi di decenza”.