Per Edoardo Donnamaria, quella andata in onda ieri, lunedì 27 febbraio, è stata una puntata del Grande Fratello Vip durissima. Prima lo scandalo Van gate, con il volto di Forum che ha ammesso di aver palpato il seno di Nicole Murgia; poi la litigata con Antonella Fiordelisi e la fine della loro storia d’amore; e infine l’accesissima discussione con Daniele Dal Moro. Insomma, il “povero” Edoardo è stato letteralmente “fatto a pezzi”, e al termine della diretta si lascia andare ad un momento di sconforto.

Edoardo Donnamaria in preda allo sconforto

A provare a consolarlo ci pensano Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Secondo quest’ultimo, le immagini mostrate sono state sicuramente fraintese sia dai loro coinquilini, ma anche dal pubblico a casa, ed è per questo che si è venuta a creare una situazione spiacevole. “Tu a Murgia vuoi bene e lei a te vuole bene”, dice l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, certo che tra Donnamaria e Nicole non ci sia stato altro che se non un bel rapporto di amicizia. “Guardando può sembrare equivoco, ma nessuno ci crede che tu ci stavi provando con la Murgia”, conclude Tavassi.

Pur ammettendo i suoi errori, Edoardo dice di essere piuttosto dispiaciuto per quanto accaduto. Sia perché ha inevitabilmente ferito Antonella, ma anche perché ha coinvolto i suoi amici in questa spiacevole storia: “Mi dispiace per voi e mi dispiace per lei”, dice affranto.

Ad aggiungersi alla conversazione è anche Micol Incorvaia che, così come il suo fidanzato, prova a consolare Donnamaria stringendolo in un abbraccio: “Tu hai noi, dentro e fuori da qui. Sei una persona stupeda”. Ma nonostante le bellissime parole, il dispiacere dello speaker radiofonico non sembra placarsi. Edoardo, infatti, dopo le tante sofferenze e le tante difficoltà incontrate nel corso di questi mesi, sperava di poter superare con la Fiordelisi anche questa incomprensione per uscire dalla Casa più affiatati che mai. Ma, di fronte a tale situazione, non può che essere scoraggiato.