La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, lunedì 27 febbraio, è stata molto difficile per alcuni vipponi. Le rivelazioni di Edoardo Donnamaria su quanto accaduto nel van con Nicole Murgia, hanno creato una crepa irreparabile nel rapporto con Antonella Fiordelisi e, in Casa, molti inquilini esprimono il loro parere al riguardo.

Luca Onestini è certo del fatto che tra lo speaker radiofonico e l’attrice non c’è altro che una bella amicizia, e i loro abbracci e le loro carezze son frutto di un legame molto forte, ma nulla di più: “Io non ho visto nulla di che”, commenta l’ex tronista, che prende le difese del suo compagno.

Oriana Marzoli si schiera dalla parte di Antonella Fiordelisi

A pensarla diversamente, invece, è Oriana Marzoli che, ammettendo la sua forte gelosia, dice che se fosse stata al posto di Antonella ci sarebbe rimasta molto male: “Io sono gelosa, ti parlo come persona obiettiva e quindi ti dico che a me avrebbe dato fastidio”. Proprio in virtù dello scandalo “Van gate”, la “reina” venezuelana si è mostrata solidale con la Fiordelisi e ha deciso di non nominarla. Dunque, nonostante le antipatie e le incompatibilità caratteriali con l’ex schermitrice, Oriana afferma che in questo momento si sente vicina alla coinquilina e che ne comprende il dolore.

Edoardo Tavassi, invece, pensa che Antonella non stia effettivamente soffrendo e che stia approfittando della situazione per trovare l’empatia e il supporto del pubblico: “Vedo tutto fino e costruito”. “Si, è vero”, risponde Oriana, che però aggiunge: “Ma darebbe fastidio anche a me".

Poco dopo, anche Milena Miconi esprime il suo punto di vista e decide di complimentarsi con la Marzoli per l’obiettività e la solidarietà femminile. Secondo il suo punto di vista, se fosse stato Edoardo a vedere certi comportamenti fatti da Antonella nei confronti di un altro uomo, sarebbe andato su tutte le furie, avendo una reazione molto più esagerata rispetto a quella avuta dall’influencer campana.