Gianni Sperti ha presenziato ai funerali di Maurizio Costanzo che si sono celebrati ieri pomeriggio a Roma. L’opinionista di Uomini e Donne ha voluto far sentire la sua vicinanza a Maria De Filippi e, raggiunto dalle telecamere de La Vita in Diretta, ha rilasciato una breve ma sentita dichiarazione per la conduttrice con la quale lavora fianco a fianco da vent’anni,

Gianni Sperti: "Non abbandonerà mai Maria"

“Cosa voglio dire a Maria? Che non la abbandonerò mai, ma proprio mai”. Il legame con Maurizio Costanzo nasce ancora prima di quello con la De Filippi. Infatti, nel 1997, Gianni ha fatto il suo ingresso a Buona Domenica come ballerino, e solo tre anni dopo è approdato a Uomini e Donne al fianco di Karina Cascella, Jack Vanare e Tinì Cansino. L’esperienza al fianco di Maria De Filippi passa anche per Amici, dove per un periodo ha lavorato come ballerino, per poi focalizzarsi nel ruolo di opinionista del dating show più amato d’Italia.

Amici e Uomini e Donne: stop alla messa in onda

Il gravissimo lutto che ha colpito la conduttrice e tutti i collaboratori di Fascino, società che produce i programmi della De Filippi, ha imposto un inevitabile e doveroso stop alle registrazioni. In particolare, Uomini e Donne e Amici non sono andati in onda sin dal giorno della morte di Costanzo. Stando a quando rivelato da Fanpage.it, Mediaset starebbe cercando di riprogrammare il palinsesto televisivo per poter riprendere con le registrazioni dei due programmi. Ad oggi non è escluso che possa saltare anche la puntata domenicale di Amici, che di solito viene registrata a metà settimana. solitamente viene registrata a metà settimana.