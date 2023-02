La morte di Maurizio Costanzo ha inevitabilmente portato alla modifica dei palinsesti Mediaset, e ha avuto effetti anche sulle date delle prossime registrazioni di Uomini e Donne.

Come anticipato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, le registrazioni previste per lunedì 27 e martedì 28 febbraio sono state rinviate a data da destinarsi. Proprio oggi avranno luogo i funerali di Maurizio Costanzo presso la Chiesta degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, motivo per il quale non ci sarà spazio per nessuna nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi. Anche la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi, lunedì 27 febbraio, non sarà trasmessa, così come accaduta per quella dello scorso venerdì.

La scelta di Federico Nicotera

Dunque, per quanto riguarda il Trono Classico, la puntata con la scelta di Federico Nicotera, che avrebbe dovuto essere registrata proprio il 27 febbraio, è stata rinviata per causa di forza maggiore. E’ ipotizzabile che la registrazione avverrà nel primo weekend di marzo. Le indiscrezioni non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio: l’ingegnere romano dovrebbe scegliere, a meno di clamorosi colpi di scena, Carola Viola Carpanelli. Nelle scorse puntate, la corteggiatrice aveva abbandonato il programma, ma il tronista era andato a “riprendersela”, e ciò rappresenta un indizio sul fatto che proprio la varesina possa essere la donna con cui Federico deciderà di abbandonare la trasmissione. Nell’ultima puntata, Carola si è anche dichiarata apertamente a Nicotera con una lettera d’amore che ha commosso il tronista.

Carola in discoteca in compagnia di un ragazzo

Nel frattempo, Carola è stata “beccata” in una discoteca di Lissone in compagnia di un ragazzo. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, che ha condiviso lo scatto della corteggiatrice su Instagram. Tuttavia, il ragazzo in questione sarebbe semplicemente un amico.

A questo punto, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire se Federico sceglierà Carola o se, a sorpresa, la bilancia penderà dalla parte di Alice Barisciani.