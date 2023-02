Riccardo Guarnieri è uno dei protagonisti più amati e discussi di Uomini e Donne. Il cavaliere ha fatto sognare i fan del dating show condotto da Maria De Filippi grazie alla sua storia d’amore con Ida Platano la quale, però, ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza per vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere.

Nelle ultime settimane circola sempre con maggiore insistenza la voce circa un suo abbandono definitivo a Uomini e Donne per via di un gesto non gradito alla redazione. Sembra che la conduttrice e la sua squadra non si fidino più di lui per una ragione ben precisa. Scopriamo di che cosa si tratta.

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha fatto il suo ingresso in studio nel 2018, e si è reso protagonista di un corteggiamento serrato a Ida Platano. All’inizio, l’ex dama non aveva intenzione di concedergli “l’esclusiva”, ma con il passare del tempo le cose sono cambiate e hanno deciso di provare ad avere una relazione. Hanno partecipato anche a Temptation Island e, tra alti e bassi, hanno concluso insieme il viaggio dei sentimenti. In seguito, sono tornati separati a Uomini e Donne, e così Armando Incarnato ha chiesto a Ida di poterla corteggiare. In quel momento, Riccardo ha capito che poteva perdere la Platano, quindi le ha fatto la proposta di matrimonio davanti alle telecamere. Lei ha risposto di sì ma, alla fine, dopo un lunghissimo tira e molla, i due protagonisti del Trono Over hanno preso strade diverse.

Guarnieri ha proseguito il suo percorso nel dating show, ma fino ad ora senza essere riuscito a trovare l’anima gemella. Anche la recente conoscenza con Gloria Nicoletti è naufragata, e il cavaliere viene spesso accusato dagli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali sostengono che Guarnieri reciterebbe un copione con l’obiettivo di restare nel programma e non finire nel dimenticatoio.

Il gesto di Riccardo non gradito alla redazione

In diverse occasioni, il cavaliere tarantino è stato visto in compagnia della stessa donna, circostanza che non è passata inosservata e non è stata affatto gradita dalla redazione di Uomini e Donne. Riccardo sostiene di non essere legato a nessuno, molti non gli credono. Per il momento non c’è nulla di certo, e non ci resta che attendere per scoprire in che modo evolverà il percorso di Guarnieri nel programma di Canale 5.