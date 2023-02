Uomini e Donne: dopo la denuncia ritorna nello studio del datin show la famosa dama di Maria De Filippi.

Le novità di Uomini e Donne non finiscono mai. Dopo le registrazioni dei nuovi tronisti arriva un’anticipazione che ha sconvolto il pubblico di Canale 5.

Il ritorno di Aurora Tropea, contestatissima ex dama del trono over, che lasciò il programma per via di uno spiacevole episodio legato ad una forma di violenza di genere, che portò la dama a denunciare il programma stesso di Uomini e Donne, avviene a distanza di due anni.

I fan più accaniti del dating show ricorderanno sempre Aurora Tropea, dama romana presente nel parterre del trono over dal 2019 al 2021. Dopo una lunga conoscenza con un cavaliere, la dama decise di lasciare il programma dopo un episodio di violenza di genere. Aurora scatenò una vera e propria polemica quando il cavaliere con cui usciva mostrò delle foto sexy che lei gli aveva mandato in forma privata.

La denuncia di Aurora Tropea e le foto sexy

Il caso fece scalpore e ovviamente si accese in studio una forte discussione che coinvolse a suo tempo anche Armando Incarnato e Gianni Sperti, che spararono a zero su Aurora.

Dopo quell’episodio, la Tropea affermò di aver agito per vie legali e lasciò il programma. Ora però le cose parrebbero essere cambiate. Non si sa che fine abbia fatto quella denuncia, ma quel che è certo è che la dama romana alla fine ha deciso di tornare a Uomini e Donne nonostante tutto quello che è successo in passato all’interno del programma.

Come reagirà Gianni Sperti quando saprà che Aurora è pronta a ritornare ad essere corteggiata.

La stessa dama avrà ancora da ridire su quanto accaduto? Darà ulteriori spiegazioni o farà finta di niente?

Possiamo già accennare che Gianni Sperti, quando nell’ultima registrazione ha visto tornare Aurora, ha fatto buon viso a cattivo gioco, facendo comunque una battutina perfida, della serie “chi non muore si rivede”.

Allora mettiamoci comodi, perché ne vedremo di tutti i colori.