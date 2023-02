Rai: addio a Carmine e Filippo in Mare fuori 4? Fan increduli e sconvolti.

Sono ancora in onda gli episodi di Mare Fuori 3. I fan più accaniti hanno già visto l’intera terza stagione su RaiPlay e quindi in molti già sanno come finirà questa ultima stagione.

Ciò che circola in queste ore sul web non è soltanto un continuo spoiler della terza stagione, ma addirittura della quarta che, come ben è stato detto più e più volte, è confermata.

Andiamo per gradi. Nella terza stagione assisteremo all’uscita di scena di alcuni importanti personaggi.

L’uscita di scena di alcuni personaggi della serie tv

In primis il giovane Gaetano che verrà ucciso a sangue freddo dal compagno Mimmo.

Fuori scena anche la bella direttrice Paola, ovvero Carolina Crescentini, che verrà letteralmente fatta fuori dal Ministero stesso per la sua incapacità a gestire per bene l’IPM.

Addio anche a Viola, interpretata da Serena De Ferrari, la giovane tormentata e psicopatica si lancerà nel vuoto perdendo la vita.

In dubbio la vita di Edoardo. Il giovane infatti verrà massacrato dagli uomini di Salvatore Ricci, lo stesso che per anni è stato il suo boss.

Ma non è tutto. Sempre nella terza stagione anche Naditza, Valentina Romani, fidanzata del Chiattillo, lascerà la serie ma non sappiamo se definitivamente. Addio definitivo invece per Gemma, Serena Codato, la fidanzata di Cardio Trap ritroverà la sua libertà e ritornerà ad Udine dalla sua famiglia, lasciando Cardio nel carcere minorile.

Questo è tutto ciò che avverrà nella terza stagione. Come accennato poc’anzi arrivano già indiscrezioni sulla quarta che verrà già girata a fine anno 2023.

Cosa avverrà nella quarta stagione di Mare Fuori?

Da quanto si apprende sul web, sembra che la quarta stagione si aprirà con due importanti addii.

Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari diranno addio non soltanto all’IPM ma alla serie di Mare Fuori.

Al momento non sappiamo come, ciò che è certo è che Filippo ritornerà a Milano mentre sembra che Carmine verrà messo fuori gioco dalla famiglia di quella che sarà la sua sposa, ovvero Rosa Ricci.