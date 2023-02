Ad Amici 2022 scoppia il caso Raimondo Todaro. L’insegnante di ballo del talent condotto da Maria De Filippi è al centro delle polemiche per una serie di litigi e discussioni avuti con alcuni degli studenti della scuola più famosa d’Italia.

Le incomprensioni con Megan Ria e Mattia Zenzola

Secondo quanto rivelato dalla rivista Nuovo TV, nelle settimane che precedono il Serale, l’aria tra i banchi di scuola si è fatta incandescente. Ad esprimere il suo malumore per prima è stata la ballerina Megan Ria, che ha ammesso senza troppi giri di parole di non sentirsi più valorizzata dal suo insegnante. Così, in un colpo di scena che ha spiazzato tutti, ha chiesto alla produzione di Amici di poter cambiare professore.

Discorso analogo anche per Mattia Zenzola, tra gli allievi più amati dal pubblico. Mattia ha più volte dichiarato di aver avuto seri problemi con Raimondo Todaro, al punto da iniziare a prendere delle lezioni “private” da Alessandra Celentano. Una scelta tutt’altro che casuale, soprattutto se si pensa che la docente è considerata la “nemica numero 1” di Todaro.

Raimondo Todaro lascia Amici?

Inoltre, nelle scorse ore, è emerso un nuovo retroscena: Raimondo Todaro vorrebbe lasciare Amici. Nuovo Tv riporta una dichiarazione dell’insegnante in cui ammette di essere “in crisi”, e che starebbe valutando l’idea di lasciare il talent show di Canale 5. In questo caso, però, il problema riguarderebbe una sua questione personale, ovvero una nuova crisi con la compagna. “Dietro l’inquietudine di Raimondo ci sarebbe il momento ‘no’ che vive con la moglie Francesca Tocca, come lui nel cast dello show”, si legge sulla rivista.