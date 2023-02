Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi: Carola esce allo scoperto e scrive una lettera a Federico.

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi, mercoledì 22 febbraio, dovrebbero ritornare in studio il tronista ingegnere Federico Nicotera e la corteggiatrice Carola Viola Carpanelli.

Tra alti e bassi la conoscenza dei due va avanti e probabilmente entro questa settimana, o al massimo quella prossima, Federico dovrebbe fare la sua scelta definitiva.

Il tronista sembra preso da Carola, molto meno, invece, dall’altra corteggiatrice Alice, nonostante nelle ultime puntate la ragazza varesina abbia manifestato la volontà di abbandonare il programma perché “scarsamente considerata da Federico”.

La lettera di Carola indirizzata al tronista Federico

Ma ora Carola ha deciso di uscire allo scoperto scrivendo una lettera a Federico in cui manifesta appieno i suoi sentimenti nei confronti dell’ingegnere.

Alice, invece, ha preso coscienza che la scelta di Federico ormai è indirizzata verso la sua “concorrente”, e così nell’ultima puntata del dating show ha deciso di abbandonare lo studio.

Un nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Per quanto riguarda il trono over, invece, Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere del parterre maschile. Si chiama Silvio, ha 71 anni e vive a Novara. Ha due figlie grandi, 43 e 45 anni, e non ha nipoti. “Vado in palestra tutti i giorni, non ho cani, non ho gatti. E non ho difficoltà: posso spostarmi anche a Torino. Ho amicizie noiose, sono indipendente” - ha spiegato durante la sua presentazione.

Poi rivolgendosi a Gemma ha aggiunto: “Mi piace la tua femminilità, la tua eleganza, mi piace anche quando ti mostri debole, nei momenti di tensione”.

Gemma ha accettato di conoscerlo e i due hanno ballato insieme. Sarà la volta buona per la dama, il cui unico desiderio e quello di trovare un uomo che sia il compagno della sua vita.