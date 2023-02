Uomini e Donne: continua la discussione nello studio del dating show tra Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli.

Nella puntata di oggi, venerdì 17 febbraio, Il tronista cerca in tutti i modi di convincere la corteggiatrice a restare, visto che lei ha manifestato più di una volta la volontà di andare via.

L’atteggiamento di Federico urta la suscettibilità di Alice, l’altra corteggiatrice: “La tua attenzione è tutta proiettata su di lei – interviene Alice –, io allora che ci faccio qui? Io ti parlo, tu non mi guardi neppure e ti concentri solo su di lei. Vivo male questa cosa”.

Alice, una delle due corteggiatrici di Federico, esce dallo studio

Federico le risponde che apprezza il suo comportamento, ma in questo momento vede in difficoltà Carola e sta correndo in suo soccorso. Alice però non ci sta e abbandona lo studio televisivo.

Maria De Filippi cerca di far capire a Carola che quando nasce una storia non tutto va come si preferirebbe che andasse. “Hai ragione Maria, ma io non sono abituata a vedere il ragazzo con cui voglio relazionarmi frequentare un’altra ragazza - commenta Carola -. Per questo gli chiedo di decidersi presto, non ho alcuna voglia di tormentarmi per altri mesi”.

La scelta del tronista entro la prossima settimana

Maria la tranquillizza. “Penso che entro la settimana prossima Federico farà la sua scelta”.

A questo punto interviene indispettita Tina Cipollari: “Il tuo, Carola, mi sembra un vero e proprio ricatto. Stai mettendo fretta a Federico, non fai sicuramente una bella figura se gli poni degli aut aut”.

Federico sempre più in difficoltà chiede a Carola se vuole ballare. La ragazza accetta e i due ballano sulle note della canzone di Sam Smith “Too Good at Goodbyes”. La ragazza si lascia andare ad un pianto liberatorio, mentre Federico cerca di tranquillizzarla.

Alla fine del ballo le sussurra: “Stai tranquilla per favore…”. Così la ragazza va a sedersi nei posti assegnati alle corteggiatrici un po’ più serena. Forse Federico le ha detto che sarà lei la sua scelta?