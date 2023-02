Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne, pare stia vivendo un forte momento di crisi con la sua compagna Elisa Visari. Alcuni indizi notati dai fan e condivisi su Instagram dall’influencer ed esperta di gossip, Deianira Marzano, lascerebberop intravedere che la coppia starebbe attraversando un momento di crisi.

Gli indizi sulla crisi Damante-Visari

“Damente-Visari: crisi nera. Sono dieci giorni che non si vedono insieme. E oggi che è San valentino silenzio totale. Lui sempre con amici, lei tornata da Parigi domenica. Lunedì mattina prestissimo è tornata a Latina dove vive tutt’ora”. “News: Damante-Visari. Lei a Roma da lunedì dopo essere tornata da Parigi domenica. Lui a Milano che va in giro per le discoteche. Ieri sera all’Armani Privé con gli amici. A San valentino nessuno dei due ha detto mezza parola. Anzi, hanno evitato proprio”.

Il retroscena su Giulia De Lellis

In molti ritengono che la presunta crisi tra Andrea Damante ed Elisa Visari sia dovuta ad un possibile riavvicinamento tra l’ex tronista e Giulia De Lellis. Quest’ultima, infatti, sembrerebbe essere a sua volta in crisi con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. La scorsa settimana, l’esperto di gossip Amedeo Venza portò alla luce un retroscena: “Giulia De Lellis manda in tilt i suoi fan con una story su Instagram dove commenta una canzone molto importante per lei. La canzone è la stessa dell’ultima esterna a Uomini e Donne con Andrea Damante”. Giulia, però, ha immediatamente spento il rumor sulla sua vita sentimentale pubblicando su Instagram una foto postata dal suo fidanzato.