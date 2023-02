Per Federico Nicotera si avvicina sempre di più il momento in cui dovrà fare la sua scelta finale a Uomini e Donne. Il tronista ha deciso di concentrare le sue attenzioni su Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli, le due corteggiatrici che hanno suscitato maggior interesse nell’ingegnere romano.

La scelta di Federico Nicotera

L’avventura di Federico nel dating show di Maria De Filippi potrebbe giungere ai titoli di coda nella registrazione prevista per sabato 18 febbraio. In quell’occasione, Nicotera dovrà svelare il nome della donna con la quale lasciare il programma e vivere una storia d’amore lontano dalle telecamere.

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che nel corso delle registrazioni Federico ha ammesso di sentirsi pronto per fare la sua scelta, e quindi di uscire definitivamente di scena dal programma in onda su Canale 5. Come detto in precedenza, il momento tanto atteso dovrebbe verificarsi nella registrazione del 18 febbraio, data in cui Federico Nicotera annuncerà chi ha scelto tra Alice e Carola.

Il percorso del tronista dovrebbe giungere a compimento dopo diversi mesi contraddistinti da numerosi tira e molla con le sue corteggiatrici. Proprio nel corso delle ultime puntate, Federico ha dovuto fare i conti con l’ira di Carola, che aveva scelto di abbandonare definitivamente il programma. La corteggiatrice si era detta certa del fatto che Nicotera non provasse un reale sentimento nei suoi confronti, motivo per cui scelse di rinunciare al percorso nella trasmissione. Alla fine, Federico ha deciso di andare dalla corteggiatrice e l’ha convinta a restare, riuscendo a riportarla nuovamente in studio. Chi la spunterà tra Alice e Carola?