Dopo la fine della storia d’amore con Ida Platano, la quale ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri è stato protagonista di numerosi confronti in studio. Sia con l’ex compagna che con il suo attuale fidanzato, con il quale il rapporto è decisamente burrascoso.

Come è emerso dalla anticipazioni delle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, i due sarebbero addirittura arrivati alle mani. A scatenare la lite alcune dichiarazioni rilasciate da Riccardo al magazine di Uomini e Donne, nelle quali ha criticato proprio la Platano.

Riccardo Guarnieri "beccato" con una dama del Trono Over

Il cavaliere tarantino ha intrapreso una conoscenza con Gloria Nicoletti, ma quest’ultima ha deciso di abbandonare il programma dopo che Guarnieri si è rifiutato di lasciare il dating show con lei. Nel frattempo, Riccardo è stato “pizzicato” in compagnia di una donna misteriosa in un locale di Roma. La segnalazione è stata inviata all’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram gli scatti del cavaliere tarantino. La donna in questione sembrerebbe essere una dama del Trono Over che, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, è comparsa nel parterre proprio alle spalle di Gloria durante il confronto di quest’ultima con Riccardo.

E’ ipotizzabile che nelle prossime registrazioni del programma, emergeranno ulteriori dettagli sulla nuova “fiamma” di Riccardo Guarnieri.