Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 3 febbraio, è tornato protagonista il Trono Classico con Lavinia Mauro. La tronista è alle prese con i malumori dei suoi due corteggiatori, ormai esausti a causa del suo continuo tergiversare in merito alla scelta finale.

L’appuntamento odierno con il dating show di Maria De Filippi si è aperto con la clip dell’esterna tra Lavinia e Alessio Campoli. Dopo una breve discussione, i due si sono stesi sul divano e si sono scambiati un bacio appassionato, mordicchiandosi le labbra a vicenda. Una scena che ha mandato su tutte le furie Alessio Corvino, che assisteva al siparietto palesemente contrariato.

Lo sfogo di Lavina Mauro

In studio, Lavinia Mauro si è seduta davanti ai suoi due corteggiatori. Difronte al disappunto di Corvino per il bacio con Campoli, la tronista non ha mostrato alcuna pietà: “La tua delusione non è minimamente paragonabile a come mi sono sentita io quando Maria vi ha chiesto cosa provate per me e voi non siete stati in grado di rispondere. Da oggi conteranno i fatti, basta chiedere e basta elemosinare! Se non dimostrate più nulla o se alzate i tacchi e ve ne andate, vuol dire che non vi frega nulla di me. Io adesso voglio poter baciare tutti e due senza problemi per capire quale è la scelta giusta. Io sono molto legata a entrambi e adesso dobbiamo stringere tutti e tre i denti per arrivare a fine percorso”.