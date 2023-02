Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sposano? Un indizio social ha letteralmente scatenato i fan della coppia, che non vedono l’ora di scoprire se l’ex dama e l’ex cavaliere convoleranno a nozze.

Lo scorso novembre, i due protagonisti del Trono Over, hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Dopo alcuni mesi da quella scelta, Ida e Alessandro stanno attraversando un periodo idilliaco fatto di gesti romantici, quotidianità e viaggi insieme come quello a Miami, nell’assolata Florida, dove i due sono apparsi più innamorati che mai.

Ida Platano lancia un indizio social

Ieri, però, Ida Platano ha lanciato un indizio molto forte su Instagram, che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. La parrucchiera, infatti, ha prima pubblicato una story dove si mostra innamoratissima del suo Alessandro: “Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe”, ha scritto l’ex dama, per poi pubblicare l’immagine di quelle che sembrano due fedi, o perlomeno due fedine di fidanzamento, con in sottofondo la canzone di Eros Ramazzotti Ti sposerò perché. Un indizio chiarissimo che potrebbe preannunciare le imminenti nozze di Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Ma come l’avrà presa Riccardo Guarnieri? Ve lo diciamo noi: malissimo. In passato era stato lo stesso cavaliere tarantino a chiedere la mano di Ida, matrimonio poi mai andato in porto.