Elettra Lamborghini ospite a Stasera c’è Cattelan su RaiDue. Nella puntata trasmessa ieri, giovedì 2 febbraio, l’ereditiera ha confessato che sta attraversando un periodo complicato, e di essere triste e disillusa. A quel punto, Alessandro Cattelan ha voluto saperne di più.

“Quando sei così profonda mi fai impazzire”, ha commentato il conduttore, invitando la sua ospite a specificare chi la faccia sentire disillusa: “Le persone. Se ho problemi con mio marito? Grazie al cielo no. In generale, dico che le persone sono un po’ cattive e forse il le prendo troppo sul serio”, ha raccontato Elettra.

Elettra Lamborghini: "E' un periodo che piango tanto"

A sostenerla in questo periodo così complicato c’è il marito: “È un gioiellino quel ragazzo. Sono molto fortunata. In questi giorni ho veramente pianto tanto, lui mi è stato molto vicino”. “Ma perché piangi?”, ha chiesto Cattelan. “E’ un periodaccio”, ha risposto Elettra. “Ogni tanto stai male, però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi. Io penso di aver avuto tre traumi. Gli altri due non te li racconto, perché uno è che non riesco a superare la morte della mia cavalla. Faccio la scherzosa, ma è qualcosa che mi fa male. Anche se sono trascorsi già tre anni, mi fa soffrire tantissimo”.

Dopo lo sfogo, Elettra Lamborghini ha commentato anche il Festival di Sanremo: “Se lo guarderò? No, perché sono a Miami. Per chi tifo? Lazza number one, Giorgia top of the pop. Poi chi c’è? Spero che vinca Gianluca Grignani”.