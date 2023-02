Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, mercoledì 1 febbraio, al centro della scena è tornato il Trono Classico. Federico Nicotera sembra avere le idee più chiare sulla sua scelta ed è sempre più concentrato sul rapporto con Carola Viola Carpanelli. Alice Barisciani, invece, cerca in tutti i modi di trovare una maggiore sintonia con il tronista, ma quest’ultimo non si sbilancia mai, anzi. Il suo obiettivo è quello di far sentire a proprio agio Carola.

Nell’ultima esterna la corteggiatrice romana ha fatto una sorpresa a Federico, raggiungendolo all’alba sul posto di lavoro. I due sembrano molto vicini, e tra una carezza e l’altra, scatta anche in bacio. Alice osserva la scena dallo studio e fa un’enorme fatica a trattenere le lacrime. A schierarsi dalla parte della Barisciani ci pensa Maria De Filippi, la quale, vedendola sofferente, chiede a Nicotera “un gesto che la faccia rimanere qui”.

Alice spiega che si sente sminuita, e che Federico sembra interessato solo agli umori di Carola: “Mi basta un abbraccio”, dice la Barisciani. “Non voglio sentirmi sempre scartata”. A quel punto il tronista decide di concedere un ballo alla ad Alice, che scoppia in lacrime. Ma quando la Carpanelli rientra in studio sottolinea che il ballo tra Federico e Alice l’ha parecchio infastidita, e nonostante l’esterna positiva rivolge le sue perplessità al tronista: “Sei un po’ egoista a voler tirare avanti la cosa vedendo che entrambe stiamo così male”. Parole che non suscitano alcuna reazione in Federico Nicotera, che incassa il colpo e si risiede sul trono.