Uomini e Donne: Federica Aversano e Riccardo Guarnieri insieme.

Che Riccardo Guernieri abbia nutrito sempre un certo interesse nei confronti di Federica Aversano è un fatto già noto. Dopo aver lasciato il trono e il mondo dello spettacolo, giunge voce che l’ex tronista si sia rivista con il noto cavaliere tarantino. Ma non è così. E’ solo un’ennesima fake news. Ciò che è vero, invece, è che Federica ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne, nella quale ha letteralmente asfaltato il volto del Trono Over, che tempo fa aveva detto di volerla conoscere.

Federica Aversano asfalta Riccardo Guarnieri

Le parole dell’ex tronista su Guarnieri sono state tutt’altro che gentili. Tutto è cominciato quando il giornalista ha chiesto a Federica cosa ne pensasse della scelta di Ida Platano di abbandonare il programma con Alessandro Vicinanza:“Spero che Ida abbia trovato la strada giusta e sia serena. Lui mi sembra un bravissimo ragazzo” ha risposto l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha voluto anche mandare una frecciatina all’ex della Platano, Riccardo Guarnieri. Ecco quanto ha riferito sul cavaliere in questione: “Riccardo? Un irrisolto, mi aspetto di tutto da lui anche con Gloria. Secondo me lui è irrisolto. Devono per forza togliertela la pagnotta per capire che era buona?”.

Quando il giornalista chiede all’Aversano se fosse interessata ad una frequentazione con Guarnieri, Federica è stata categorica. “No, le pare, non esiste. Ci ho visto lungo! Ma perché le persone le inquadro abbastanza in fretta. In realtà pensavo che lui fosse così solo con Ida, per colpa passatemi il termine di un rapporto che tirava fuori il peggio di loro”. “E invece no, lui è proprio così. E Gloria è persa” ha concluso.

Dopo queste dichiarazioni, crollano le voci secondo cui tra Federica Aversano e Riccardo Guarnieri ci sia una frequentazione, anzi da quanto detto dall’ex tronista, non ha mai avuto alcun interesse per il cavaliere, e oggi meno che mai.