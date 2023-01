Uomini e Donne: ex famosa corteggiatrice nuova tronista di Maria De Filippi.

Gabriele Parpiglia lancia uno scoop che sconvolge il web. Stando a quanto rivelato dal giornalista, un’ex corteggiatrice a breve siederà sul trono di Uomini e Donne.

Chiara Rabbi nuova tronista di Uomini e Donne

Dopo essere approdata in studio Nicole Santinelli, nuova tronista del Trono Classico, volto completamente sconosciuto al mondo della televisione, a breve potrebbe arrivare l’annuncio di una nuova tronista, ma solo dopo che Lavinia Mauro avrà fatto la sua scelta. Il nome lanciato da Gabriele Parpiglia è quello Chiara Rabbi, ex corteggiatrice e scelta di Davide Donadei. Inoltre, Parpiglia ha fatto sapere che Chiara potrebbe anche entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come “ospite” per alcune settimane, dove si “ricongiungerebbe” proprio con il suo ex, attuale concorrente del reality show di Canale 5. Dunque, prima di approdare sul trono di Uomini e Donne, la Rabbi potrebbe varcare la soglia della porta rossa, ed avere per un chiarimento con il suo ex Davide Donadei.

Chiara Rabbi attualmente è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più chiacchierate, visto che è stata protagonista del gossip per via della fine della sua relazione con Davide Donadei, e soprattutto per le voci sui ripetuti tradimenti di lui. Al riguardo, va ricordato anche il possibile flirt dell’ex tronista con Roberta Di Padua, dama del Trono Over.

La redazione di Uomini e Donne deciderà di dare a Chiara un’altra opportunità di trovare l’amore, sfruttando la popolarità di cui gode attualmente. Ovviamente, la conferma arriverà a puntata registrata. Al momento è solo un’indiscrezione che, però, non è stata ancora confermata né dalla redazione del dating show di Canale 5 né dalla stessa Rabbi.