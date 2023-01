Importanti novità nella puntata di Uomini e Donne di venerdì 27 gennaio. Per quanto riguarda il Trono Classico, Maria De Filippi ha fatto sedere Federico Nicotera e Alice Barisciani al centro dello studio per assistere alla clip della loro esterna.

L'esterna con Alice Barisciani

Il tronista ha portato la corteggiatrice da suo nonno, che per lui rappresenta un importante punto di riferimento: “Quella di nonno per me è casa mia e andarci con lei mi ha fatto stare bene”. Alla fine dell’esterna i due si sono scambiati un bacio romantico. Alice ha dichiarato: “Ho trovato la mia serenità dopo questa esterna, sono stata molto bene, mi sono emozionata tanto. Io sono molto legata alla famiglia, quindi un passo del genere l’ho apprezzato”.

La lite tra Federico e Carola

In seguito viene mostrata una discussione nei camerini tra Federico e Carola. "Un mese e mezzo fa, se me l’avessi chiesto ti avrei detto che mi stavo innamorando di te, adesso sono stufa, sono confusa, non so cosa pensare", dice la corteggiatrice. “Adesso il sentimento ti è scemato all’improvviso?”, chiede Nicotera. “Non è all’improvviso, semplicemente adesso la situazione è diversa”, replica Carola, che dice di voler abbandonare il programma perché pensa di meritare di meglio. “Tu dopo cinque mesi mi insulti e mi dici che sono una bambina”, dice la Carpanelli. A quel punto Federico le chiede: “Tu vuoi uscire da qui con me o no?, e lei risponde: “In questo momento no”.

Alice Barisciani, dopo aver assistito alla lite, commenta: “Quando litigate così mi fate schifo. Nel litigio che ho visto non ci ho visto nemmeno un po’ di passione, non capisco cosa continui a cercare in lei”, dice rivolgendosi a Federico.