Matteo Fioravante, ex tronista di Uomini e Donne, sbarca su OnlyFans. “Che abbia inizio l’inferno più totale”, scrive l’ex volto del dating show condotto da Maria De Flippi, che aveva conquistato il cuore delle fan per i suoi modi educati e amorevoli. E invece arriva la svolta con l’approdo sulla piattaforma che vende contenuti a luci rosse.

Questa volta, però, la decisione di Matteo non è stata accolta in maniera positiva dal mondo dei social, sui quali ha ricevuto tantissime critiche: “Nella tua vita puoi fare quello che vuoi. Il problema è che ti sei presentato come ‘Padre Pio’, e invece…”, scrive un utente. “Facevi il timidone e adesso… guardati”, incalza un altro utente. Ma c’è anche chi prova a prenderne le parti: “C’è ancora gente che nel 2023 giudica cosa fanno gli altri con il proprio corpo”. L’ex tronista annuncia di garantire contenuti hot a chi deciderà di investire 14,99 dollari al mese per poter ammirare le beltà di cui Madre Natura gli ha fatto dono.

Ma Fioravante non è l’unico “discepolo” di Maria De Filippi ad approdare sulla piattaforma a luci rosse. Prima di lui c’è stato Lucas Peracchi, ex fidanzato di Mercedesz Henger, e poi Joele Milan.

Matteo Fioravante ha avuto una breve relazione con la corteggiatrice di Uomini e Donne, Noemi Baratto. In seguito alla rottura, l'ex tronista è tornato alla sua vita di tutti giorni che, a quanto pare, gli stava stretta, data la decisione di approdare su OnlyFans.