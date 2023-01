Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, abbandonano Uomini e Donne.

I due cavalieri più chiacchierati e seguiti dello show sembrano voler lasciare per sempre lo studio di Cinecittà.

I due sono sempre stati al centro delle polemiche per le loro infinite storie e per le loro liti con le dame che hanno frequentato. Ora arriva la notizia che entrambi lasceranno il parterre. Niente paura Riccardo e Armando ritorneranno quasi sicuramente da Maria De Filippi. Il loro non è un addio ma un arrivederci. Sembra infatti che prenderanno parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Ciò che prima sembrava solo una voce infondata, oggi sembra essere confermata. Sarà la stessa Maria De Filippi a dare l’annuncio nelle prossime registrazioni.

I due dovrebbero sbarcare in Honduras per partecipare al reality show L’Isola dei Famosi

I due dovrebbero sbarcare in Honduras verso il mese di marzo. Entrambi hanno sostenuto i provini del reality e sarebbero entrati nel cast di quest’anno.

Si presume che Maria De Filippi lo comunicherà al pubblico, alle dame e cavalieri di Uomini e Donne già tra qualche settimana, questo perché i due dovrebbero iniziare a prepararsi per affrontare le insidie dell’Honduras, nonché seguire tutto il protocollo anti-Covid.

Una bella stangata per lo show Uomini e Donne perché Armando col suo caratterino fumantino ha sempre creato dinamiche particolari con le sue dame, e ancora di più quando ha espresso le sue opinioni in merito ad altre storie d’amore nate all’interno dello studio.

Riccardo Guarnieri non è certo da meno. La sua storia con Ida Platano ha da sempre incollato i telespettatori davanti al televisore. Un continuo prendersi e lasciare che ha appassionato il web e il pubblico italiano di Uomini e Donne. E’ anche vero che il pubblico si è diviso dopo la loro rottura. C’è chi ha preso le parti di Ida e chi di Riccardo. Il cavaliere però sembra essere comunque tra i preferiti.