Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, martedì 24 gennaio, condotta da Maria De Filippi, è tornato al centro della scena il Trono Classico.

Lavinia Mauro, dopo la litigata con Alessio Campoli, ha deciso di fare una sorpresa al corteggiatore e lo ha raggiunto a lavoro per chiarire con lui. I due si sono anche scambiati un bacio. In studio, però, la tronista romana deve scontrarsi anche con Alessio Corvino a causa delle foto e i video di Capodanno che ancora fanno stare male il corteggiatore. Sebbene sia poco serena, Lavinia ha deciso comunque di andare avanti, e alla fine della discussione ha ballato con Alessio Campoli.

Federico Nicotera, invece, è ancora alle prese con la sua indecisione. Non sa chi scegliere, infatti, tra le due corteggiatrici Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani. Nella scorsa puntata, il tronista ha portato Carola in esterna, e sembrava che le cose andassero bene. Tuttavia, in studio Nicotera ha ammesso che quando è con lei non riesce ad essere razionale, e questo non gli piace affatto, perché la corteggiatrici ha comunque degli atteggiamenti che lui non gradisce e di cui vuole tenere conto. Carola ha ammesso a sua volta che non riesce sempre a lasciarsi andare come dovrebbe, e Federico le ha rinfacciato che non può piangere ogni volta che lo vede in esterna con Alice. Anche con quest’ultima, la situazione è tutt’altro che rosea. Il tronista si è rifiutato di ballare con lei, scatenando la rabbia della Barisciani. Federico è apparso deluso dai comportamenti di entrambe le sue corteggiatrici, e al momento del ballo preferisce ballare con Lavinia Mauro.

Per quanto riguarda il Trono Over, si è verificato un momento di tensione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La dama ha ballato con Alessio, un altro cavaliere, scatenando l’ira dell’ex di Ida Platano. Gianni Sperti si è detto allibito dalla situazione: “Possibile che Riccardo abbia detto di non provare nulla per Gloria, ma si arrabbia quando la dama balla con un altro?”.